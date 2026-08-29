С 1 сентября семьям с детьми предоставят ипотечные каникулы

Экономика

С 1 сентября семьям с детьми предоставят ипотечные каникулы
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С 1 сентября в России вступит в силу закон, согласно которому семьи при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей смогут получить кредитные каникулы по ипотеке до полутора лет.

Такую меру поддержки предоставят при следующих условиях:

- размер кредита не превышает 15 млн рублей;

- жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания.

Льготу предоставят однократно по каждому кредитному договору. При этом не требуется подтверждать факт снижения доходов.

Чтобы получить ипотечные каникулы, необходимо в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка обратиться в банк с заявлением и подтверждающими документами (свидетельством о рождении/усыновлении).

Финансовое учреждение рассмотрит обращение в течение 5 дней. Если ответа от банка не поступило в течение 10 рабочих дней, то каникулы считаются автоматически установленными.

Во время каникул платежи не вносятся, проценты начисляются по той же ставке, которая указана в кредитном договоре.

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