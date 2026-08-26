С 1 сентября все банковские операции россиян будут отслеживать по-новому

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ ко всем переводам граждан по картам «Мир», через систему быстрых платежей (СБП), а также с использованием единого QR-кода, сообщают федеральные СМИ.

Задача Росфинмониторинга - отслеживать подозрительные денежные операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных незаконным путем. Сейчас ведомство запрашивает сведения о каждой такой операции напрямую у банков, а с 1 сентября станет действовать через АО «Национальная система платежных карт» (это оператор платежной системы «Мир», а также операционный и платежный центр СБП).

Таким образом все банковские операции россиян окажутся в поле зрения Росфинмониторинга, подозрительные переводы будут блокировать оперативнее.

По мнению юристов, изменения почти не скажутся на обычных гражданах: повседневные переводы и платежи будут идти без ограничений. Нововведение не означает, что Росфинмониторинг станет проверять каждую покупку россиян в режиме реального времени.

Трудности могут возникнуть у тех, чьи операции относятся к высокорисковым или платежи выглядят необычно. В этом случае реакция станет жестче и быстрее.

По словам экспертов, цель нововведения - повысить прозрачность финансовых операций. Гражданам, которые не замешаны в нарушении закона, нечего опасаться.