Перечислены сферы, работников которых могут сократить в 2027-м

В 2027 году под угрозой сокращения могут оказаться административные и вспомогательные сотрудники, работники с дублирующими функциями, менеджеры среднего звена, а также специалисты, выполняющие рутинные задачи. Таким мнением поделилась доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По ее словам, причиной сокращения станет оптимизация процессов в компаниях за счет автоматизации и внедрения искусственного интеллекта. Однако эксперт не ожидает роста безработицы, показатель сохранится в диапазоне 2,5%-3,6%.

«Среди наиболее уязвимых отраслей - гражданское строительство из-за сокращения льготных ипотечных программ, розничная торговля и услуги - на фоне экономии потребителей, а также IT и телекоммуникации после завершения части проектов базовой цифровой трансформации. Сокращения возможны в логистике и транспорте по мере дальнейшей перестройки цепочек поставок», - перечислила Борисова в беседе с изданием «Газета.ru».

Она добавила, что риск попасть под сокращение вырастет в тех регионах, где завершаются крупные инфраструктурные проекты или же уменьшается население. К увольнениям сотрудников, вероятнее всего, прибегнут компании с высокой долговой нагрузкой и малый бизнес.

Свидетельством скорого сокращения могут стать заморозка найма, появление аудиторов, изменение системы мотивации, исключение сотрудника из рабочих обсуждений, курсирующая информация о финансовых проблемах в организации.

Ольга Борисова посоветовала россиянам сформировать финансовую подушку на случай сокращения. Ее размер - 3-4 месячные зарплаты. Это позволит без лишних переживаний искать новое место.