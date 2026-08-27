Букеты к 1 Сентября могут подорожать на 20%

Экономика

Букеты к 1 Сентября могут подорожать на 20%
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К 1 сентября рост цен на букеты может составить 20%, по данным Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ).

Эксперты отметили, что стоимость цветов начинает увеличиваться за неделю до Дня знаний и держится на достигнутом уровне еще 2-3 дня после.

«Процент удорожания, как правило, регулируется производителями. У каждого предприятия своя политика: кто-то поднимает цены на 10%, кто-то может поднять и на 20-25%. Вместе с этим поднимают цены и розничные магазины, где прямо перед праздничной датой идет выгрузка нового прайс-листа», - рассказала в беседе с «Парламентской газетой» исполнительный директор НАЦ Виктория Крылова.

В среднем стоимость букета к 1 Сентября может составить 3 250 рублей. Специалисты посоветовали выбирать сезонные цветы: хризантемы, герберы, астры, георгины, альстромерии, гладиолусы и гортензии. Пик их свежести приходится на начало осени, кроме того, они могут долго стоять и сохранять свой вид.

Чтобы сэкономить на букете, эксперты посоветовали покупать его заранее: прийти в салон за несколько дней до Дня знаний, сообщить продавцу желаемую сумму и выбрать цветы.

Самый бюджетный вариант можно найти в крупных торговых сетях. Там стоимость букета колеблется от 450 до 1 600 рублей.

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