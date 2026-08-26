Бизнес, пострадавший от атаки на WB, получит отсрочку по налогам

Экономика

Бизнес, пострадавший от атаки на WB, получит отсрочку по налогам
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В Пензенской области предприниматели, пострадавшие от атак дронов на склады Wildberries, получат налоговые отсрочки, сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности.

Меры поддержки утвердило Правительство РФ. Ее окажут компаниям и индивидуальным предпринимателям, чей ущерб превысил 5% годового дохода.

Предусмотрены:

- налоговые каникулы: право на отсрочку по уплате НДС (кроме «ввозного»), налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН; можно будет перенести сроки уплаты страховых взносов и авансовых платежей;

- мораторий на налоговые проверки до конца года;

- отсрочка по долгам: на 6 месяцев продлеваются сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании.

Перечень пострадавших селлеров будет формировать Wildberries.

Ранним утром 30 июля 15 вражеских беспилотников атаковали склад Wildberries в Пензенской области. 226 сотрудников компании были эвакуированы, 4 человека пострадали. На складе начался пожар, он охватил 62 000 кв. м площади.

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