Названа цена золота, необходимая для запуска новых месторождений

Для окупаемости новых золоторудных проектов реальная цена золота должна составлять 4,0-4,5 тыс. долларов за унцию, заявил на Восточном экономическом форуме заместитель президента - председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук.

По его словам, принцип «издержки плюс наценка» должен уступить место «стимулирующему ценообразованию», иначе воспроизводство ресурсной базы отрасли не произойдет.

Топ-менеджер отметил, что российская золотодобывающая отрасль сейчас переживает подъем: высокие цены генерируют рекордный денежный поток. По его оценке, ключевой вопрос - не в распределении этой временной ценовой премии, а в ее конвертации в новый инвестиционный цикл. При базовом сценарии потенциал добычи к 2030 году может достичь 600 тонн драгметалла в год.

Новые проекты должны не только обеспечивать рост добычи, но и компенсировать истощение зрелых месторождений - с этой проблемой сталкивается вся мировая отрасль на фоне кризиса геологоразведки. По данным ВТБ, за последние 15 лет содержание золота в добытой руде у крупнейших мировых компаний снизилось на 20%.

Сергейчук считает, что отрасли необходимы инвестиции в геологоразведку, энергетику, логистику и технологическое развитие. Он также указал на важность стабильной и предсказуемой налоговой нагрузки на всем горизонте проекта: это позволяет инвесторам планировать долгосрочный цикл, а банкам - прогнозировать денежный поток и структурировать финансирование.