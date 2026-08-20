В Пензенской области в июле подорожали мясо, сахар и топливо

В Пензенской области в июле цены выросли на 0,44% по сравнению с июнем. Годовая инфляция составила 6,30%, это выше, чем в целом по России (5,98%).

Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожал сахар (+7,43% за месяц, +18,89% за год). Это связали с традиционным ростом спроса на продукт летом и сокращением производства перед новым урожаем сахарной свеклы.

Повысилась стоимость мясопродуктов (+2,44% за месяц, +7,51% за год). «Производители переносили в цены возросшие издержки на их производство, логистику и оплату труда персонала», - объяснили аналитики Центробанка.

В июле подешевели куриные яйца (причина - рост производства), а также овощи (на прилавки поступил новый урожай): -13,94% и -1,41% к июню соответственно.

Ощутимее всего поднялись цены на непродовольственные товары, такие как топливо и медикаменты.

Подорожание горючего (+4,49% за месяц, +19,02% за год) аналитики объяснили тем, что его предложение на внутреннем рынке снизилось. Что касается лекарств, то рост цен (+1,08% за месяц, +9,73% за год) связан с увеличившимися расходами на закупку сырья, оплату труда персонала и логистику.

По данным Центробанка, в Пензенской области снизилась стоимость путевок на Черноморское побережье (-9,02% к июню), но подрожали медицинские услуги (+1,70% к июню).