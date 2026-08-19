ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

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ВТБ продолжает расширять географию своих сервисов для быстрой и удобной оплаты за границей. После недавнего запуска в Аргентине и Бразилии к списку направлений добавился Таиланд - теперь клиенты банка могут оплачивать покупки и услуги в королевстве через мобильное приложение ВТБ Онлайн.

Сделать это просто: нужно открыть ВТБ Онлайн, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублевого счета клиента, которые банк автоматически конвертирует в местную валюту - тайский бат.

Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 113 000 рублей. Услугой можно воспользоваться во всех торговых точках страны, где доступна возможность оплаты по QR.

«Таиланд - одно из самых популярных направлений для путешествий у россиян, поэтому логичным шагом для нас стал запуск оплаты по QR-коду в приложении ВТБ Онлайн. Теперь в любом магазине достаточно просто отсканировать QR-код через банковское приложение, и через несколько секунд оплата успешно пройдет. Это позволит сделать поездки в Таиланд еще более комфортными, а оплату - более привычной и удобной», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Ранее ВТБ уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Китае, Аргентине, Египте, Бразилии, Кыргызстане, Таджикистане и других странах. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира. В зависимости от направления переводы доступны по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам, а также с возможностью получения наличными.

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