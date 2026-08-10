Среди молодежи растет спрос на обезличенные металлические счета

С начала года общее количество открытых обезличенных металлических счетов (ОМС) в ВТБ увеличилось более чем на 25%, а суммарный объем драгоценных металлов на них прибавил 12%. Фиксируется стабильный рост интереса к ОМС во всех возрастных категориях, но самую активную динамику показывает молодежь.

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет активнее открывают ОМС для формирования накоплений. Средний портфель в этой группе достигает 85 тыс. рублей, за год он увеличился почти на 26%, показав самую высокую динамику.

В остальных возрастных группах спрос на ОМС вырос примерно в 1,5 раза. Средняя сумма вложений дошла до 270 тыс. рублей, прибавив за год 15%.

Категория 36-45 лет с ОМС самая многочисленная. Их средние накопления на счетах превысили 195 тыс. рублей, увеличившись за год на 23%. В группе 46-60 лет средний чек - 574,8 тыс. рублей, прирост составил 8%. У самой старшей возрастной категории (старше 60 лет) - 1,7 млн рублей.

«Драгоценные металлы перестают быть нишевым продуктом для профессионалов и становятся массовым сберегательным инструментом. Интерес к ним равномерно охватывает все поколения. Молодежь только начинает строить свои финансовые резервы, но рост спроса у молодых людей на ОМС - важный сигнал о формировании новой финансовой культуры. Клиенты среднего возраста используют ОМС для накопления на крупные долгосрочные покупки, а старшее поколение воспринимает золото и другие металлы как надежную «подушку безопасности».

Такая диверсификация спроса у клиентов всех возрастов подтверждает, что обезличенные металлические счета - это не просто защитный актив, а полноценный элемент личного финансового плана на любом жизненном этапе», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.