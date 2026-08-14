Губернатор: Пензенские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Экономика

Губернатор: Пензенские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
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В пятницу, 14 августа, губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях сообщил, что пензенские аграрии собрали первый миллион тонн зерна.

Губернатор: Пензенские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

На данный момент уже убрано около 35% площадей, объем урожая достиг 1,2 млн тонн.

«Показатели урожайности и текущая динамика позволяют рассчитывать на сбор запланированных 2,8-3 млн тонн», - отметил глава региона.

Он добавил, что главной задачей Минсельхоза Пензенской области остается контроль в ручном режиме наличия топлива у аграрных предприятий. Это важно для сохранения темпов уборки сначала озимых, затем яровых культур, а также своевременной подготовки к посеву следующих озимых.

Губернатор: Пензенские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

«Наши аграрии отлично справляются со своей работой, несмотря на имеющиеся сложности. Своим трудом они укрепляют продовольственную безопасность, обеспечивая Пензенскую область и всю Россию зерном, в том числе кормовым», - подчеркнул Олег Мельниченко.

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