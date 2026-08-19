Экономист: Базовый бюджет на сборы в школу доходит до 45 000 рублей

Стоимость сбора ребенка в школу зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам, поделился мнением экономист Александр Соломатин.

В средний бюджет обычно входят школьная форма или одежда для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, канцелярские принадлежности и расходные материалы. В этом году, по подсчетам эксперта, траты родителей составляют в среднем от 25 000 до 45 000 рублей.

«Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так: школьная одежда - 10-18 тысяч рублей, обувь - 5-10 тысяч, рюкзак - 4-8 тысяч, канцелярия - 3-6 тысяч рублей. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент», - пояснил эксперт в беседе с изданием «Газета.ru».

Самая распространенная ошибка родителей - ориентироваться на максимальную комплектацию, когда вещей покупают гораздо больше, чем потребуется ребенку в первые месяцы учебы. В итоге часть приобретенного так и остается лежать в упаковке. Соломатин посоветовал начинать подготовку к школе с ревизии имеющихся запасов.

«Практически в каждой семье остаются линейки, папки, ножницы, краски, пеналы и другие принадлежности в хорошем состоянии. Если сначала составить список того, что уже есть, расходы могут сократиться на 20-30% без какого-либо ущерба для подготовки к школе», - отметил экономист.

Он также порекомендовал заранее определить общий лимит расходов, распределить его по категориям и привлекать к покупкам ребенка, чтобы научить его финансовой грамотности.