Россияне увеличивают расходы на спорт и здоровый образ жизни

Экономика

Россияне увеличивают расходы на спорт и здоровый образ жизни
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По данным ВТБ, россияне продолжают увеличивать траты на здоровый образ жизни. За первое полугодие расходы клиентов на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июль клиенты ВТБ потратили более 52 млрд рублей на спортивное питание, одежду и походы в спортивные клубы, при этом совершив 15 млн платежей - на 18% больше, чем годом ранее. Средний чек на товары и услуги составил 3,3 тыс. рублей, что на 20% выше показателя первого полугодия 2025-го.

По тратам на спорт традиционно лидирует Москва - 15,9 млрд рублей. Далее следуют Санкт-Петербург с 5,7 млрд рублей, Нижний Новгород - 1 млрд рублей, Екатеринбург с 919 млн рублей и Новосибирск с 803 млн рублей.

По числу транзакций рейтинг городов немного отличается: в лидерах также Москва и Санкт-Петербург, а на третьем месте - Новокузнецк. В топ-5 также вошли Новосибирск и Екатеринбург.

Пик расходов на спорт в 2026 году пришелся на май - эта динамика совпадает с прошлогодней. А вот месяц с минимальными тратами изменился: если в 2025 году это был январь, то в этом году - апрель.

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