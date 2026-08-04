Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций

Экономика

Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций
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Розничные инвесторы во втором квартале 2026 года изменили модель поведения на рынке акций. Так, у клиентов ВТБ Мои Инвестиции, несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом.

Аналитики брокера ВТБ связывают это с переходом инвесторов от спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в качественных бумагах.

Ключевая тенденция второго квартала - концентрация спроса на «голубых фишках». Более 60% всего объема покупок за вычетом продаж среди топ-10 самых популярных бумаг пришлось на первую тройку - ЛУКОЙЛ, Газпром и Сбербанк. Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом.

«Смена модели поведения от активной спекулятивной торговли к накоплению обычно происходит на стадии, когда инвесторы верят в среднесрочный потенциал рынка сильнее, чем в краткосрочные колебания.

При этом концентрация покупок в «голубых фишках» - это сигнал возможной переоценки приоритетов, когда качество и дивидендная доходность важнее волатильных идей», - отметил руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.

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