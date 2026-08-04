Подсчитано, на сколько подорожал минимальный набор для школьника

За год условный минимальный набор товаров для школы подорожал на 6,3%, подсчитали аналитики «Чек Индекса».

В список входят школьная форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей, канцелярия, пенал. По ценам на 1-25 июля стоимость набора составила 18 925 рублей.

Наиболее заметно подорожали такие товары, как дневник (медианная цена - 183 рубля, +12%), пенал с предметами канцелярии (916 рублей, +12%), кроссовки (2 067 рублей, +10%), туфли/ботинки (2 089 рублей, +10%), футболка (621 рубль, +9%).

Стоимость школьной формы увеличилась на 7% и составила 5 399 рублей, рюкзака - на 6% (4 705 рублей).

Школьная блузка/рубашка подорожали на 7% (1 078 рублей), на столько же - брюки и юбка (949 рублей).

«Рост среднего ценника на подготовку к школе выше официальной инфляции еще раз подтверждает, что родители на детях не экономят», - отметили аналитики.