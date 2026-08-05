Названы размеры средней пенсии в России и Пензенской области

Экономика

Названы размеры средней пенсии в России и Пензенской области
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Средняя пенсия по старости в России, по данным Соцфонда на 1 июля 2026 года, составила 27 224 рубля.

Работающие пенсионеры получают в среднем 24 929 рублей, неработающие - 27 850.

В Пензенской области эти суммы ниже. Средняя пенсия по старости в регионе - 24 668 рублей; у работающих пенсионеров - 22 073, у неработающих - 25 243.

В Приволжском федеральном округе средние пенсии меньше, чем в Пензенской области, только в Марий Эл, Мордовии и Саратовской области.

Год назад, на 1 июля 2025-го, средняя пенсия по старости в России составляла 25 098 рублей, в Пензенской области - 22 845.

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