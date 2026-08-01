Двум категориям граждан захотели возвращать часть НДФЛ

В России предложили снизить ставку НДФЛ для молодых специалистов и тех граждан, которые ухаживают за пожилыми и инвалидами. Об инициативе депутатов Госдумы РФ рассказала «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Ставку захотели снизить с 13% до 9%. Мера поддержки затронет россиян до 30 лет включительно, работающих в течение первых 3 лет после получения диплома или документа о квалификации, а также людей, ухаживающих за инвалидами I группы или гражданами старше 80 лет (должны иметь медицинское заключение о том, что нуждаются в постоянном уходе).

Инициатива предполагает, что в трудовом договоре ставка не изменится. Часть уплаченного НДФЛ вернется через налоговую. Сумму рассчитают как разницу между фактически удержанным налогом (13%) и суммой по ставке 9%.

Льгота распространится на доходы от работы по трудовому договору или договору ГПХ.

Законопроект уже направили в Правительство РФ для получения отзыва.

Сейчас в России возврат части НДФЛ успешно используется для компенсации расходов на лечение, спорт и образование.