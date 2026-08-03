Фастфуд, товары б/у и дискаунтеры: россияне перешли в режим экономии

Россияне стали рациональнее подходить к покупкам, спрос сместился в сторону более бюджетных позиций. Об этом говорится в июльском докладе Центробанка «Региональная экономика».

Продажи продовольственных товаров в стране во втором квартале 2026 года либо выросли, либо остались на уровне первого. При этом, по оценкам ряда ретейлеров, потребители продолжили переориентироваться на дискаунтеры (магазины, где товары представлены по ценам ниже, чем в обычных супермаркетах, за счет экономии на других аспектах продаж).

Продуктовые сети сообщали об уменьшении количества товаров в чеке и необходимости развивать доставку и организовывать различные акции, чтобы удержать продажи на стабильно уровне.

В непродовольственной рознице рост потребительской активности замедлился в начале года, восстановился в апреле-мае, но стал медленнее в июне.

Заметный вклад в динамику продаж на протяжении всего периода вносил рынок легковых автомобилей. При этом спрос на товары для дома и ремонта, одежду, обувь, бытовую химию оставался сдержанным. Представители торговых сетей сообщали, что потребители переориентировались на более дешевую продукцию, средний размер покупки снизился.

«Производитель мебели в Чувашской Республике отметил, что все чаще продукцию стали приобретать не комплектами, а отдельными элементами. Кроме того, спрос сместился в пользу более бюджетных позиций, в том числе бывших в употреблении», - говорится в докладе ЦБ.

Влияние на спрос на стройматериалы, мебель и различные товары для дома оказало в том числе охлаждение на рынке жилья. Кроме того, продавцы и производители непродовольственных товаров отмечали продолжающуюся переориентацию покупателей на маркетплейсы.

Потребление платных услуг снизилось по всем их основным видам, за исключением медицинских.

На замедление роста оборота туристических услуг и услуг гостиниц в числе прочего повлияли проблемы с авиасообщением и ситуация на рынке топлива.

«Рост оборота общественного питания был сдержанным. Потребители продолжили переориентироваться с посещения ресторанов и кафе на заведения быстрого питания и покупку готовой еды в супермаркетах по более низким ценам», - указано в докладе.

В дальнейшем рост потребительской активности по-прежнему будет ограничен, полагают аналитики. Основной фактор, который на нее влияет, - это реальные денежные доходы населения. «Результаты опросов предприятий указывали на то, что к концу 2-го квартала 2026 года их планы по увеличению заработных плат в текущем году стали более сдержанными», - предупредили в ЦБ.