Названа средняя ставка аренды квартиры в Пензе

Средняя ставка аренды 1-комнатной квартиры в Пензе в марте 2026 года составила 17,8 тыс. рублей в месяц. За первый квартал она снизилась на 3,3%, подсчитали аналитики «Циана».

Средняя ставка аренды 2-комнатной квартиры - 21,6 тыс. рублей (-6,5%).

Снижение на рынке аренды наблюдается в большинстве крупных городов России. В среднем ставки в «однушках» уменьшились на 1,4%, в «двушках» - на 2,5%.

По мнению аналитиков, это сезонный спад цен, который усугубляется высоким уровнем предложения и низким спросом (хотя на жилье в новых домах он вырос).

Объем предложения на рынке аренды за первый квартал увеличился на 21%. «Сейчас выбор максимальный за предыдущие 3 года - последний раз так много квартир было в начале 2023 г. На рынке стало больше предложений от инвесторов - доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 2025 г. до 20%. Именно они дали основной вклад в прирост показателя», - пояснили в «Циане».

По прогнозу, в начале второго квартала 2026 года снижение ставок продолжится. Их рост должен возобновиться к лету.