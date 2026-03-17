Стало известно, какие дома предпочитают строить пензенцы

За последние два года - 2024-й и 2025-й - в Пензенской области было построено 5 830 индивидуальных жилых домов общей площадью более 814 тысяч квадратных метров.

Из них в сельской местности возвели 2 043 домов; на участках, предназначенных для садоводства, - 1 834.

В региональном управлении Росреестра уточнили, что пензенцы предпочитают одноэтажные строения - таких оказалось 3 620. Двухэтажных насчитали 2 178, трехэтажных - всего 32 за 2 года.

«При выборе строительных материалов жители области отдают предпочтение блокам. Согласно данным ЕГРН, из этого материала было построено 1 629 домов. Деревянные дома также популярны - их количество достигает 1 301», - сообщили в Росреестре.

Реже встречаются каменные и панельные конструкции - за 2 года таких домов построили 396 и 92 соответственно.