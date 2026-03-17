Стало известно, какие дома предпочитают строить пензенцы

Экономика

Печать
Telegram

За последние два года - 2024-й и 2025-й - в Пензенской области было построено 5 830 индивидуальных жилых домов общей площадью более 814 тысяч квадратных метров.

Из них в сельской местности возвели 2 043 домов; на участках, предназначенных для садоводства, - 1 834.

В региональном управлении Росреестра уточнили, что пензенцы предпочитают одноэтажные строения - таких оказалось 3 620. Двухэтажных насчитали 2 178, трехэтажных - всего 32 за 2 года.

«При выборе строительных материалов жители области отдают предпочтение блокам. Согласно данным ЕГРН, из этого материала было построено 1 629 домов. Деревянные дома также популярны - их количество достигает 1 301», - сообщили в Росреестре.

Реже встречаются каменные и панельные конструкции - за 2 года таких домов построили 396 и 92 соответственно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
строительство жилье статистика
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!