Спрогнозировано ослабление рубля до 90 за доллар в 2026 году

28.11.2025 | 13:03

В первом квартале 2026 года рубль может ослабнуть до 90 за доллар США, ожидает ВТБ. Также предсказан турбулентный период для инфляции. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов.

«Мы готовимся к очень нестабильному первому кварталу, когда вступит в силу новый НДС и станет ясно, как изменения будут отражаться на ценах. В первом и втором кварталах инфляционные ожидания, скорее всего, будут расти», - отметил Пьянов.

По его словам, реакция совета директоров Банка России на эти изменения остается неопределенной.