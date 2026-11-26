Повторение топливного кризиса, который случился летом этого года, исключать нельзя. Об этом предупредил губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 26 ноября.

23 июня оперштаб принял решение о нормированном отпуске, а 30-го числа был введен режим повышенной готовности.

На тот момент были нанесены серьезные удары по НПЗ, производство останавливали для ремонта, выпуск бензина сократилось в целом по стране. Меры приняли, чтобы сбить ажиотаж на рынке и обеспечить потребности населения, пояснил глава региона.

«По дизтопливу: шла уборочная, требовался большой объем для нее и для подготовки к посевной», - добавил он.

Через 2 месяца ситуация стабилизировалась, объемы отпуска выросли, очереди на заправках стали сокращаться.

«Мы активно работали с правительством, с вице-премьером Александром Новаком, практически еженедельно все сверяли часы. Я очень много ездил в июле-августе по сельхозпредприятиям: важно было понять, насколько они обеспечены необходимым топливом для уборочной. Слава богу, все вопросы закрыли, на сегодняшний день кампании завершены - даже раньше, чем в прошлые годы», - рассказал Олег Мельниченко.

На данный момент Пензенская область потребляет в месяц около 30 000 тонн бензина (суточно - по 1 000) и более 50 000 тонн дизтоплива. В середине ноября снова пришлось вводить лимиты.

«Потому что удары по НПЗ продолжаются, часть их останавливается на ремонт. Фатальных последствий от атак нет, оборона на заводах налажена, но часть оборудования выходит из строя. До 50 л бензина на автотранспорт, до 200 литров дизеля, отпуск в тару ограничен», - уточнил губернатор.

На данный момент, по его словам, потребности региона в топливе обеспечены на 68%, в том числе по АИ-92 - на 88%, АИ-95 - на 77%, по солярке - на 80%.

«Решения, которые мы принимаем, принимаются исходя из складывающейся обстановки. Пока что в городе я не вижу особых очередей, поставки выдерживаются. Но ситуация может измениться в любой момент - люди должны это понимать. Меры носят временный и вынужденный характер», - заключил Олег Мельниченко.