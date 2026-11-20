За девять месяцев 2026 года женщины подали почти 18 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент - на 19% больше, чем годом ранее, при общем росте числа заявок на рынке на 11,5%. Это следует из совместного исследования * ВТБ и платформы «Онлайн Патент», приуроченного ко Дню женского предпринимательства.

С января по сентябрь женщины подали 17 966 заявок на регистрацию товарных знаков - в среднем около 66 в день против 55 годом ранее.

Чаще всего предпринимательницы регистрировали бренды в сфере рекламы и управления бизнесом, образования, развлечений и культуры, а также одежды и обуви. В число популярных направлений, кроме того, вошли медицина и косметология, косметика и бытовая химия, общественное питание и гостиничный бизнес.

Наиболее заметно за год выросло число заявок в сфере медицины и косметологии - на 53%. Высокую динамику также показали IT и наука (+39,4%), строительство и ремонт (+35,5%), рестораны и гостиницы (+30,8%).

В некоторых традиционных потребительских категориях активность снизилась: в сегменте одежды и обуви на 11%, в текстиле - на 14,9%.

Авторы исследования связывают рост интереса к регистрации брендов с тем, что предприниматели все чаще задумываются о долгосрочной защите бизнеса. Параллельно банки и IP-сервисы расширяют сопутствующие продукты, сообщили в ВТБ.

* Анализировались данные Роспатента за январь - сентябрь 2025 и 2026 годов, заявительниц определяли по Ф. И. О. Поскольку одна заявка может включать несколько классов Международной классификации товаров и услуг, сумма заявок по категориям превышает их общее количество.