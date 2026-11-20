В Пензенской области принято решение об увеличении транспортного налога в 2027 году. Вопрос рассмотрели на сессии регионального Заксобра в пятницу, 20 ноября.

С 1 января для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно ставка установлена в размере 35 рублей с каждой лошадиной силы (было 30).

Для машин с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно ставка теперь равняется 50 рублям (было 45).

«Последний раз налоговые ставки корректировались в нашей области в 2015 году. За этот период индекс потребительских цен увеличился более чем в 2 раза (202,6%). С ростом благосостояния населения количество автомобилей на дорогах области ежегодно растет. Расходы на содержание, эксплуатацию, строительство и реконструкцию дорог также ежегодно возрастают», - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Ставку скорректировали «с целью улучшения дорожно-транспортного обслуживания на территории области». Все средства от уплаты налога как физическими, так и юридическими лицами по-прежнему будут направляться в дорожный фонд.