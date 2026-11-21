В России продолжают расти цены на коммерческие медицинские услуги и лекарства, однако граждане не экономят в этих сегментах, отметили аналитики «Чек Индекс».

Так, за 10 месяцев этого года медианный чек за препараты в аптеке составил 993 рубля, что на 13% выше, чем за аналогичный период 2025-го.

Число покупок выросло всего на 1%.

Количество обращений за платными медуслугами выросло более значительно - на 5%. В этой сфере медианный чек составил 5 959 рублей (+12% к прошлому году).

«Сегмент аптек и коммерческих медицинских услуг растет в основном благодаря инфляционно-ценовому фактору. Увеличение продаж обеспечивают, в основном, точки торговли и услуг в новых микрорайонах городов», - пояснили аналитики.