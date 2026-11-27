К концу 2026 года объем средств, привлеченных в программу долгосрочных сбережений (ПДС), может достичь 1,3 трлн рублей, а число заключенных договоров - превысить 17 млн. Такой прогноз представили в ВТБ.

По данным Банка России, на 1 октября 2026 года в стране было заключено 14,8 млн договоров ПДС, а общий объем привлеченных средств превысил 1,2 трлн рублей.

Программу предлагают несколько десятков негосударственных пенсионных фондов. В НПФ ВТБ число участников с начала года выросло в 1,5 раза и к началу ноября достигло 2 млн человек. Объем средств на их счетах превысил 210 млрд рублей. За 10 месяцев клиенты фонда внесли 69 млрд рублей - на 35% больше, чем годом ранее.

«Объем привлеченных средств уже превышает 1 трлн рублей, а значит, у россиян есть запрос на формирование личных сбережений «вдолгую». Следующий этап - конвертация средств обязательного пенсионного страхования», - отметила заместитель генерального директора НПФ ВТБ Анна Пролиско.

По данным фонда, наибольшая доля его клиентов проживает в Центральном (31%), Сибирском (17%) и Приволжском (17%) федеральных округах - распределение не изменилось за год. Эти же регионы лидируют по объему взносов: 43,2 млрд рублей - у клиентов из ЦФО, 18,6 млрд рублей - из СФО, 17 млрд рублей - из ПФО.

Более 85% участников программы в фонде - люди старше 45 лет, на женщин приходится 65% договоров, на мужчин - 35%. Среди тех, кто регулярно пополняет счета, средний взнос у мужчин на 13% выше и составляет почти 150 тыс. рублей, они также пополняют счета чаще - в среднем 4 раза за полугодие против 3 у женщин.