В России в ближайшие годы рост тарифов на услуги интернет-провайдеров и мобильных операторов может составить 15-20%. Без повышения компании не смогут развивать сети и поддерживать их работу.

Прогноз дается в проекте обновленной Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленном Минцифры РФ. Документ оказался в распоряжении издания «Известия».

По мнению авторов стратегии, в стране возник дисбаланс между растущей нагрузкой на телекоммуникационную инфраструктуру и падающими экономическими показателями отрасли. Причина - заметное отставание стоимости услуг связи от увеличения реальных объемов потребления.

«Так, в 2021-2025 годах интернет-трафик в России увеличивался в среднем на 21,6% в год, тогда как доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа - лишь на 8%. При этом общий рост цен на услуги в экономике, рассчитанный по индексу потребительских цен, составлял в среднем 10,5% в год», - пишут «Известия».

Эксперты предполагают, что повышение тарифов на услуги связи возможно уже в 2027-м. Если сейчас их ежегодный рост составляет 8-10%, то в ближайшие годы темпы способны составить 15-20%.

«Это неприятное для абонентов изменение, однако операторам необходимы средства для строительства новых сетей и поддержания в рабочем состоянии уже действующей инфраструктуры», - отметили эксперты.

В Минцифры РФ утверждают, что сценарные расчеты, приведенные в проекте, не означают автоматического повышения тарифов. Кроме того, работа над изменениями стратегии еще идет.