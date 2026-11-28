В Пензенской области за год реальные денежные доходы населения выросли на 1,7%, среднедушевые составили 54 300 рублей в месяц. Это меньше, чем в среднем по стране (76 700 рублей).

В рейтинге регионов России по доходам населения, составленном ria.ru на основе данных за второй квартал 2026-го, Сурский край находится на 48-м месте из 85.

Отношение доходов пензенцев к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 2,34. По этому показателю область опередила в рейтинге все соседние регионы.

Так, Тамбовская область оказалась на 49-й строчке (соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг - 2,34, среднедушевые доходы - 55 700 рублей), Ульяновская - на 60-й (2,2, 54 600 рублей соответственно), Саратовская - на 67-й (2,12, 48 400 рублей), Республика Мордовия - на 76-й (1,97, 45 800 рублей).

Москва расположилась на 5-м месте. Там реальные денежные доходы населения за год подросли на 3,7%, среднедушевые в месяц составили 161 200 рублей, а отношению доходов к стоимости фиксированного набора - 4,03.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (среднедушевой доход в месяц - 192 200 рублей, отношение к стоимости к фиксированного потребительского набора - 6,28). На последней строчке - Республика Ингушетия (29 100 рублей, 1,21 соответственно).