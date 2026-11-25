Число работников, получающих зарплату через корпоративные банковские программы, по оценкам участников рынка, в 2027 году останется на уровне текущего года - около 55 млн человек, сообщили в ВТБ.

Крупные банки при этом продолжают наращивать свои клиентские базы.

«Число участников зарплатных программ в России, по нашим оценкам, находится в пределах 54-55 млн человек», - отметил заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Илья Ермаков.

По его словам, потенциал дальнейшего роста рынка связан с привлечением тех, кто пока получает доход вне банковских зарплатных программ, в том числе самозанятых, а также с развитием отношений с действующими клиентами.

Число самозанятых в России к сентябрю 2026-го достигло 17,54 млн человек. В год запуска режима их было 338 тыс., в 2022-м - 6,6 млн. Только с начала 2026 года их количество выросло на 13,9%. При этом 77% самозанятых планируют продолжать работу в этом статусе, а больше половины (54%) находят заказы через цифровые платформы.

Согласно макроопросу Банка России, номинальный прирост зарплат в России в 2026 году ожидается на уровне 8,4%, тогда как Минэкономразвития дает более оптимистичный прогноз - 11,4%, до среднего уровня в 114 420 рублей.