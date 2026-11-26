С 1 января 2027 года фиксированная госпошлина за регистрацию права собственности на недвижимость для физлиц вырастет в 1,5 раза. Госдума приняла поправки в третьем чтении, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Правила действуют на всей территории России, в том числе в Пензенской области. Новый порядок распространяется на квартиры, дома и земельные участки.

За объекты, купленные меньше чем за 30 млн рублей, платеж составит 6 000 рублей вместо 4 000. При пограничной стоимости 20-30 млн рублей с 2027 года сбор будет фиксированный, 6 000, а не 0,02%, как сейчас.

Для недвижимости дороже 30 млн сохранится ставка 0,02% кадастровой стоимости (но не ниже 0,02% цены сделки), а максимальная пошлина станет 750 000 рублей вместо 500 000.

При постановке на кадастровый учет и регистрации прав одновременно (по единому заявлению в Росреестр) пошлина при первом оформлении нового объекта увеличится с 6 000 до 12 000 рублей.

Действующие ставки остаются в силе до конца 2026-го. Подавшие документы до 31 декабря заплатят 4 000.