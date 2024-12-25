Экономист спрогнозировал значительный рост цен на кофе

25.12.2024 | 08:56

В 2025 году стоимость кофе в магазинах значительно вырастет. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Засуха в Бразилии, наблюдавшаяся в августе и сентябре 2024 года, и более продолжительные временные отрезки засухи и дождей во Вьетнаме приводят к тому, что цены и на арабику, и на робусту идут вверх. Кофе, конечно, в 2025 году будет в группе товаров с высоким темпом роста цен», - цитирует экономиста «Газета.Ru».

По мнению Игоря Балынина, цены на кофе вырастут на 20-30%.

Также эксперт дал совет, как сэкономить на этом продукте. По его словам, в стоимости кофе наблюдается весьма значительная разница между базовой ценой и с учетом скидки, которая может достигать даже 40%. Поэтому следует покупать данный товар именно со скидкой.

Кроме того, кофе в пакете, как правило, дешевле, чем в стеклянной банке.