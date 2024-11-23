Подсчитано, насколько подорожал за год салат оливье

23.11.2024 | 14:02

За год индекс любимого многими новогоднего салата оливье вырос почти на 20%. Теперь стоимость блюда на 4 человек, приготовленного по классическому рецепту, колеблется от 348 до 414 рублей.

В начале 2024-го цена была меньше - 204 рубля.

За 10 месяцев сильнее всего подорожали вареная колбаса, картофель и консервированные огурцы.

«На начало ноября килограмм вареной колбасы стоит 541,72 рубля вместо 513,36, курица - 214,60 рубля против 226,13 в начале года. Десяток яиц с 133,96 рубля подешевел до 107,51. Картофель прибавил в цене 43,94 рубля и стоит сейчас 73,31 рубля за килограмм, морковь подорожала на 4,87 рубля и продается за 49,64. Консервированные огурцы продают от 228 до 329 рублей за 700-граммовую банку, зеленый горошек в 400-граммовой упаковке можно купить за 99 рублей и больше. Около 100 рублей обойдется 400-граммовая пачка майонеза», - пишет «Парламентская газета».

Для экономии специалисты посоветовали заменить вареную колбасу курицей. Так порция на 4 человек обойдется в 348 рублей, а не в 414.

Ранее сообщалось, что приготовить традиционную новогоднюю селедку под шубой стало дороже на 12,1% за год. По мнению экспертов, это не предел: перед Новым годом цены на ингредиенты еще увеличатся.