«Индекс селедки под шубой» за год вырос более чем на 12%

13.11.2024 | 19:50

Стоимость приготовления традиционного новогоднего салата селедка под шубой за год выросла на 12,1%. По мнению экспертов, это не предел. Перед Новым годом цены на ингредиенты для блюда еще увеличатся.

Как рассказала в беседе с изданием Life.ru экономист Ольга Лебединская, наибольшее подорожание коснулось таких составляющих салата, как картофель (+43,3%) и яйца (+22%).

«Если в 2021 году затраты на его приготовление составляли 199 рублей, то спустя три года ценники на продукты ощутимо выросли. Ситуация может ухудшиться ближе к новогодним праздникам: аналитики прогнозируют рост до 15-16%, учитывая ежегодное декабрьское подорожание», - пишет издание.

Ранее экономист спрогнозировал, что в декабре цены на товары первой необходимости вырастут на 7,7% по сравнению с тем же месяцем 2023-го.

Цены могут подскочить из-за роста ключевой ставки, удорожания кредитов, повышения уровня безработицы и снижения экспорта, несмотря на наращивание объемов торговли с Китаем.