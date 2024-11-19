Сетевое издание|18+|Вторник|19 ноя 2024|13:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Вклад и ПДС: в ВТБ Онлайн можно открыть комбинированный продукт

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxwMufB6

Участники программы долгосрочных сбережений НПФ ВТБ теперь могут открыть вклад «Двойная выгода» со ставкой до 30% годовых через ВТБ Онлайн. Ранее этот вклад можно было оформить только в отделении банка.

Вклад «Двойная выгода» с доходностью до 30% годовых доступен клиентам, которые стали участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС) от НПФ ВТБ и сделали первый взнос на сумму от 30 тыс. рублей. Минимальная сумма депозита - 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС.

Вклад можно открыть на срок 3, 6 или 12 месяцев. Выплата процентов производится после окончания срока вклада; пролонгация, пополнение и снятие не предусмотрены.

В ноябре оформление вклада стало доступно пользователям ВТБ Онлайн - в мобильном приложении или веб-версии. При этом участие в программе долгосрочных сбережений также должно быть оформлено в ВТБ Онлайн.

Чтобы открыть вклад через ВТБ Онлайн, нужно зайти в интернет-банк, в выпадающем меню в разделе «Сбережения» выбрать «Открыть счет или вклад», на витрине продуктов найти вклад «Двойная выгода» и открыть описание продукта. Далее клиенту будет предложено либо открыть вклад, либо, если он еще не участвует в ПДС, вступить в программу. Открытие вклада «Двойная выгода» доступно в течение 14 дней после вступления в ПДС.

Программа долгосрочных сбережений стартовала 1 января 2024 года. ВТБ Пенсионный фонд стал ее официальным оператором. Устойчивость и надежность фонда подтверждены максимальными рейтингами «Эксперт РА» и Национального рейтингового агентства.

ПДС позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в течение десяти лет, следующих за годом после первого взноса. В программу можно перевести ранее сформированные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). С суммы взносов до 400 тыс. рублей в год клиенты смогут ежегодно получать повышенный налоговый вычет в размере до 60 тыс. рублей в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника.

На взносы по программе распространяется двухступенчатый защитный механизм: система гарантирования прав участников НПФ защищает активы от отрицательного инвестиционного результата, а Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует сохранность сбережений в пределах 2,8 млн руб.

Получить накопленные средства можно после 15 лет участия в программе или после наступления пенсионных оснований, что может быть особенно актуально для участников старшего возраста. В сложных жизненных ситуациях по программе предусмотрены досрочные экстренные выплаты.

«Двойная выгода» - сберегательный продукт, объединяющий в себе сразу две стратегии: долгосрочные сбережения для стабильного будущего и вклад, по которому можно получить доход.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте