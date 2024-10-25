Эксперты рассказали, каким будет новый ипотечный стандарт

25.10.2024 | 09:00

С 1 января 2025 года в России вступит в силу новый ипотечный стандарт, получивший название «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков». О том, что это такое, рассказали эксперты финансового маркетплейса банковских и страховых услуг «Выберу.ру».

Обновленное условие ипотеки заключается в том, что сумма кредита не должна превышать 80% справедливой стоимости жилья. Исключения - если погашение частично планируется маткапиталом или деньгами от продажи другого жилья, а также если есть дополнительное обеспечение (поручительство и т. д.).

Срок кредита ограничен 30 годами. К моменту окончания кредита заемщику должно быть менее 60 лет (для женщин) и менее 65 лет (для мужчин).

Для первого взноса допустимо использовать только собственные средства. Это может быть также материнский капитал, субсидия от государства, помощь работодателя. Недопустимы кешбэк от продавца, банка или других лиц.

Ипотечные средства должны быть зачислены на эскроу-счета, особенно при покупке жилья на этапе строительства. Использовать аккредитивы и другие формы расчетов можно, но строго в срок до 5 рабочих дней после выполнения всех условий (по причине того, что они не застрахованы).

По новому ипотечному стандарту банкам будет запрещено принимать деньги от застройщиков, если это увеличит стоимость жилья. Исчезнут кредиты с пониженными ставками, в том числе в рамках госпрограмм; низкие ставки - только за счет средств банков или застройщиков, без повышения цены для покупателя.

Начнет действовать запрет на снижение ставки за дополнительную плату. С начала 2025 года, если банк предлагает такую ставку, он обязан предоставить заемщику расчеты переплаты как с учетом покупки более низкой ставки, так и без нее. В случае досрочного погашения кредита клиенту должны вернуть часть стоимости услуги по снижению ставки.

Также в новом ипотечном стандарте предусмотрена прозрачность. То есть заемщик должен знать обо всех условиях ипотеки, информацию обязаны предоставить без использования мелкого шрифта или графических приемов, затрудняющих восприятие. Ознакомление с условиями заемщик будет подтверждать подписью.

Новый ипотечный стандарт не является обязательным нормативным актом, но его несоблюдение может привести к тому, что ЦБ РФ разработает соответствующий закон.

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