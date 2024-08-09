Финансист: «Лесенка» приумножает сбережения после роста ставки ЦБ

09.08.2024 | 08:01

В конце июля ЦБ повысил ключевую ставку до 18%, после чего банки в свою очередь начали повышать ставки по вкладам. В такой ситуации можно приумножить сбережения, если вспомнить о принципе «лесенки» - распределении денег на несколько депозитов с разными сроками.

Об этом агентству «Прайм» рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

По его словам, вкладчики подзабыли об этом принципе, многим он кажется новым. Однако на самом деле это давно применяемый способ.

Для начала следует определить, сколько и когда нерегулярных расходов (страхование автомобиля, покупка мебели или техники и т. п.) планируется в дополнение к ежемесячным платежам (продукты, проезд, ЖКУ, взносы по кредитам).

Затем нужно распределить накопления на несколько «конвертов» по срокам, когда они понадобятся на дополнительные расходы помимо ежемесячных платежей. А после этого, исходя из сроков «конвертов», подобрать подходящие депозиты.

«Например, есть 250 тысяч рублей. Если через 7 недель понадобятся лишние 30 тысяч рублей на КАСКО, то откладываем эту сумму на депозит на 1 месяц. Если через 3,5 месяца понадобятся «лишние» 50 000 рублей на добровольное медицинское страхование, то из 250 тысяч откладываем 50 тысяч на трехмесячный депозит. А оставшиеся 170 тысяч рублей можно разместить на более длинный срок - на 6 месяцев и даже более», - проиллюстрировал схему финансист.

Если «лишние» деньги не нужны в течение года, Эльман Мехтиев рекомендует сравнить условия банков, но не спешить размещать деньги на год и дольше даже при очень высокой ставке.

«Понятно, что на более короткие сроки банки предлагают более низкие ставки, но при этом не придется переплачивать гораздо больше за кредиты, которые понадобятся, если будет «кассовый разрыв», - пояснил он.

По его словам, размещение средств на короткие периоды поможет оперативно реагировать на движение ставок.

«Главное - не забывать, что никогда нельзя класть все яйца в одну корзину, даже если это самая большая или самая известная копилка», - резюмировал финансист.