Пензенцы готовы потратить треть жизни на погашение ипотеки

К концу 2023 года средний срок, на который берут ипотеку в России, практически достиг 300 месяцев, или 25 лет. Таковы результаты исследования, проведенного экспертом «ЦИАН.Аналитики».
Если учесть, что в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни в РФ составила 73,4 года, то получается, что россияне, и жители Пензенской области в частности, потратят на погашение ипотеки треть жизни.
Впрочем, большинство покупателей недвижимости стараются выплатить кредит быстрее.
По мнению эксперта Елены Лапшиной, средний срок ипотечного кредитования увеличился из-за роста цен на жилье и низких ставок во второй половине 2022 года (при них в досрочном погашении мало смысла).
«При текущих высоких ставках на вторичном рынке и большом первоначальном взносе по льготной ипотеке в сегменте новостроек кредиты на длительный срок уже не так привлекательны, поэтому в ближайшие месяцы возможно снижение средних сроков кредитования», - добавила эксперт.
Ранее было подсчитано, что жителям Пензы нужно продать 3 однокомнатные квартиры на вторичном рынке, чтобы купить одну такую же в Москве.
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