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Экономика

Родители перечислили напрасные расходы на подготовку к школе

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Больше всего расходов на подготовку к школе несут родители первоклассников и учеников средней школы. Средний чек составляет от 20 000 рублей и включает в себя базовый гардероб, канцтовары, сменную обувь, физкультурную форму.

При этом в опросах многие заявляют, что делают импульсивные покупки и напрасно тратят деньги. Результаты такого исследования опубликовало издание «Газета.ru».

Так, значительная часть родителей (64%) заявили, что самая нецелесообразная трата к 1 сентября - приобретение цветов и дорогих подарков учителям.

Если учесть, что стоимость букета начинается от 3 000, а школьников в семье несколько, то такая покупка обременительна для ее бюджета.

43% респондентов уверены: подарок педагогу тоже ненужная трата, ведь есть отдельный повод вручить презент, День учителя, а 1 Сентября - праздник больше для детей, чем для взрослых.

33% родителей посетовали на то, что зря отдали деньги на покупку формы. Средняя цена комплекта 5 000-7 000 рублей. При этом отдельные элементы, например жилеты, пиджаки, зачастую не используются.

27% напрасно тратят до 5 000 рублей на канцелярию. По словам респондентов, половина из приобретенного ребенком не используется.

«Большинство родителей (54%) ежегодно обещают себе подходить к расходам на школу менее импульсивно, но все равно допускают нерациональные траты. Они составляют до 2 000-3 000 рублей», - отмечает издание.

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