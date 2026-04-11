Названа разница между зарплатой в пензенских селах и городах

В Пензенской области жители сельской местности получают на 14% меньше, чем те, кто работает в крупных городах.

Такие данные приводятся в рейтинге регионов РФ по уровню зарплат в провинции, составленном экспертами ria.ru. Сурский край занял в нем 48-е место из 82.

В основе исследования лежит соотношение средней заработной платы в небольших и средних населенных пунктах региона к стоимости стандартного набора товаров и услуг. В Пензенской области показатель составил 2,63.

В селах региона жители в 2025 году в среднем получали 57 000 рублей, зарплата выросла на 15%.

Соседняя с Сурским краем Мордовия расположилась выше в рейтинге - на 47-й строчке. Средняя чистая зарплата здесь составила 56 900 рублей, соотношение заработка к стоимости продуктовой корзины - 2,64.

Другие соседние регионы уступили Пензенской области. Так, Саратовская область заняла 53-е место (55 300 рублей, 2,57 соответственно), Тамбовская - 62-е (55 100 рублей, 2,46), Ульяновская - 66-е (55 200 рублей, 2,40).

Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ, где зарплата в провинции в 2025-м составила 150 500 рублей (на 32,1% выше, чем в крупных городах). На последнем месте находится Чеченская Республика с показателем в 32 400 рублей.