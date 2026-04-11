В ближайшие 7 лет регион будет нуждаться в водителях и охранниках

До 2032-го в Пензенской области ежегодно потребуется устраивать от 9,2 до 13,2 тыс. человек, которые заменили бы выбывающих по возрасту работников или заняли бы новые места.

Такой прогноз приведен в обновляемой стратегии социально-экономического развития региона. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В ближайшие 7 лет, как ожидается, больше всего сотрудников потребуется в обрабатывающих производствах (17%), сферах торговли (9,5%), образования (9,3%), сельского хозяйства (6,6%), здравоохранения и социальных услуг (6,1%), транспортировки и хранения (5,9%).

Что касается специальностей, то в регионе наибольшим спросом будут пользоваться: уборщики и прислуга в учреждениях, гостиницах, других местах; водители легковых автомобилей, такси, фургонов; охранники; средний медицинский персонал по уходу; механики и ремонтники транспортных средств; бухгалтеры; служащие, занятые учетом, приемом, выдачей товаров на складе; станочники и наладчики металлообрабатывающих станков; инженеры в промышленности и на производстве; преподаватели средних профессиональных образовательных учреждений.

Закрыть потребность в персонале планируют за счет привлечения студентов старших курсов, выпускников колледжей, техникумов и вузов, а также «иностранной рабочей силы».

В документе отмечается, что дефицит кадров в Пензенской области помогают сокращать 3 кластера по отраслям: сельское хозяйство, строительство, педагогика. В этом году планируют создать еще один - в отрасли электронной промышленности.