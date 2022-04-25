ПУС завоевывает новые сегменты строительного рынка

25.04.2022 | 09:00

Производственное объединение «Пензенское управление строительства» (ПУС) провело для партнеров мероприятие, посвященное началу строительного сезона - 2022.

В настоящее время ПУС является крупнейшим заводом Пензенской области по производству строительных материалов. Широкий ассортимент позволяет укомплектовать любую стройку от фундамента зданий до благоустройства территории. Производственное объединение производит изделия из железобетона, силикатный кирпич, сэндвич-панели, вентфасады, пенополистирол и изделия из него, сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы, материалы для благоустройства, малые архитектурные формы и другой ассортимент, необходимый на любой стройке.

На строительном рынке ПУС давно известен как подразделение холдинга «Термодом». Встреча с партнерами обозначила новый этап в развитии производственного объединения - завоевание новых сегментов строительного рынка.

«Мы создавали завод для того, чтобы обеспечивать материалами собственную стройку и в первую очередь Город Спутник. Но время идет, и сегодня мы готовы выйти на коммерческий рынок. Мы можем обеспечить продукцией любую стройку благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту», - сообщил генеральный директор «Пензенского управления строительства» Ренат Ибрагимов.

На мероприятии специалисты компании рассказали о производимой продукции, поделились планами на будущее и обозначили перспективные направления производства.

Более подробную информацию о «Пензенском управлении строительства» и продукции вы можете узнать на сайте компании pus.sx и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».