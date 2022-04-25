Сетевое издание|18+|Понедельник|25 апр 2022|10:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

ПУС завоевывает новые сегменты строительного рынка

Печать
Telegram

Производственное объединение «Пензенское управление строительства» (ПУС) провело для партнеров мероприятие, посвященное началу строительного сезона - 2022.

В настоящее время ПУС является крупнейшим заводом Пензенской области по производству строительных материалов. Широкий ассортимент позволяет укомплектовать любую стройку от фундамента зданий до благоустройства территории. Производственное объединение производит изделия из железобетона, силикатный кирпич, сэндвич-панели, вентфасады, пенополистирол и изделия из него, сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы, материалы для благоустройства, малые архитектурные формы и другой ассортимент, необходимый на любой стройке.

На строительном рынке ПУС давно известен как подразделение холдинга «Термодом». Встреча с партнерами обозначила новый этап в развитии производственного объединения - завоевание новых сегментов строительного рынка.

«Мы создавали завод для того, чтобы обеспечивать материалами собственную стройку и в первую очередь Город Спутник. Но время идет, и сегодня мы готовы выйти на коммерческий рынок. Мы можем обеспечить продукцией любую стройку благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту», - сообщил генеральный директор «Пензенского управления строительства» Ренат Ибрагимов.

На мероприятии специалисты компании рассказали о производимой продукции, поделились планами на будущее и обозначили перспективные направления производства.

Более подробную информацию о «Пензенском управлении строительства» и продукции вы можете узнать на сайте компании pus.sx и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте