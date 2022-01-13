Экономика

«Новикомбанк» поддержал поставщика промышленного оборудования

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«Новикомбанк» увеличил совокупный лимит кредитного риска группе компаний «Сфера» - крупному российскому поставщику технологического и специального оборудования для стратегических предприятий транспортной и энергетической отраслей.

ГК «Сфера» действует с 2009 года. Компании группы обеспечивают оборудованием промышленные предприятия во всех регионах страны. В компетенции группы входят технологический аудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, поставка строительных материалов, инженерного оборудования и комплектующих, а также поставка, сервис и ремонт станочного и технологического оборудования.

Сотрудничество «Новикомбанка» с ГК «Сфера» началось в 2020 году с выдачи банковской гарантии на сумму 72 млн рублей. Благодаря совместным усилиям в 2021 году совокупный лимит кредитного риска вырос в десятки раз. Группа компаний активно пользуется продуктовой линейкой банка. В соответствии с соглашением «Сфере» предоставляются гарантии выполнения обязательств по контракту, возврата аванса и обеспечения обязательств в гарантийный период. Также произведено рефинансирование кредитов в стороннем банке более чем на 200 млн рублей, при этом кредитные линии являются возобновляемыми на пополнение оборотных средств.

Теперь в филиале «Новикомбанка» в Ростове-на-Дону ГК «Сфера» лимит кредитного риска увеличен до 1,665 млрд рублей. 700 млн предназначено на гарантийные операции - участие в конкурсах, аукционах, тендерах. Еще 965 млн предоставлены для пополнения оборотных средств и рефинансирования задолженности группы компаний по кредитным договорам.

«Наш банк ориентируется на потребности бизнеса и предлагает финансовые продукты, которые решают весь спектр задач - от обеспечения контрактов до рефинансирования. Понимая специфику работы промышленных предприятий, мы также успешно работаем со смежными компаниями, участниками цепочек кооперации, предоставляя обслуживание на максимально выгодных условиях. Чем больше предприятий малого и среднего бизнеса будет работать в промышленном секторе, тем динамичнее он будет развиваться», - прокомментировал директор департамента малого и среднего бизнеса «Новикомбанка» Денис Есипенок.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.

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