Банк «Кузнецкий» получил аудиторское заключение о финансовой отчетности

06.04.2021 | 13:49

Банк «Кузнецкий» получил заключение независимого аудитора ООО «Интерком-Аудит» о результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, составленное в соответствии с российскими правилами бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Согласно документу, отчетность банка достоверна и точно отражает финансовое положение по состоянию на начало и конец отчетного периода.

Активы финансового учреждения за 31 декабря 2020 года по отношению к началу года увеличились на 441 млн рублей, или на 7%. Чистые процентные доходы банка за 2020 год составили 312 млн рублей, объем прибыли, доступной к распределению, - 66,7 млн рублей против 32,8 млн рублей за 2019 год. Зафиксирован его рост в два раза.

«В 2020 году Правительство России возложило на ряд уполномоченных и наиболее устойчивых банков страны задачу стать проводниками по оказанию бизнесу мер государственной поддержки в условиях пандемии. Это, в свою очередь, потребовало от нас максимально быстрой оптимизации всех внутренних алгоритмов предоставления финансовых услуг в новых экономических условиях.

Помимо того что банк одним из первых заключил соответствующие соглашения с Правительством и Минэкономразвития РФ, в кратчайшие сроки были разработаны собственные антикризисные программы в корпоративном и розничном бизнесе.

Сейчас, с учетом проведенного независимого аудита, можно уверенно сказать, что наши действия были абсолютно правильными и позволили обеспечить не только устойчивость самого банка, но и придать импульс для его дальнейшего развития в целях роста экономического потенциала региона», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

С аудиторским заключением можно ознакомиться на сайте www.kuzbank.ru.

Справка: по версии «Эксперт РА», «Интерком-Аудит» входит в топ-15 крупнейших российских аудиторских организаций и крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2019 года и занимает 2-е место по аудиту банков.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.