Пенза больше не получит федеральных денег на сбалансированность бюджета

30.12.2020 | 09:26

Пензенская область не получит третий транш из федеральной казны для сбалансирования регионального бюджета. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в среду, 30 декабря.

Он пояснил, что после анализа по определенной методике сформировался список субъектов РФ, которые до сих пор нуждаются в финансовой поддержке на фоне пандемии. Пензенская область на этот раз в их число не вошла.

«С одной стороны, для нас важно получить поддержку, два транша мы уже получали. Но, по методике, мы не можем рассчитывать на третий транш, потому что налоговых поступлений достаточно, чтобы справиться со всем самостоятельно», - пояснил глава региона, подчеркнув, что, с другой стороны, это радует.

Как уточнил Белозерцев, на сегодняшний день показатель по налоговым поступлениям в регионе составляет 103 с лишним процента. За последние два дня года средства еще поступят, так что предполагается выйти на 104 с лишним процента.

О том, что Пензенская область получит из федерального бюджета дотации для обеспечения сбалансированности региональной казны, стало известно в мае. 100 млрд рублей были распределены между 56 регионами страны, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Сумма, предназначенная для Пензенской области, - 758 млн 7 тыс. 600 руб.