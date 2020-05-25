Пензенской области выделили дотацию почти в 760 млн руб.

25.05.2020 | 09:01

Пензенская область получит из федерального бюджета дотации для обеспечения сбалансированности регионального. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте кабмина, 100 млрд рублей будут распределены между 56 регионами страны, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

Пензенской области будет перечислено 758 млн 7 тыс. 600 руб. Размер дотации установили с учетом первоочередных расходов регионального бюджета.

«Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.