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Экономика

«Кузнецкий» снизил тарифы на выдачу банковских гарантий

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Банковская гарантия - это один из наиболее востребованных продуктов на рынке финансовых услуг в современных экономических условиях.

Данный инструмент используется организациями и предпринимателями при заключении крупных сделок, в том числе для государственных и муниципальных нужд.

Именно для таких клиентов банк «Кузнецкий» снизил тарифы на банковские гарантии на участие в торгах и исполнение контрактов в рамках ФЗ-44 и ФЗ-223.

Стоимость гарантии от 1,5%.

Кроме этого, упрощена процедура рассмотрения заявки и список предоставляемых документов, что позволит существенно снизить сроки получения клиентом гарантии.

Более подробную информацию можно узнать на сайте www.kuzbank.ru, в любом офисе банка или по телефону 8-800-100-64-100.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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