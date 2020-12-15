Пензенской области выделили 355 млн на развитие сельского хозяйства

15.12.2020 | 08:17

Пензенская область получит из федерального бюджета средства на развитие агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник, 14 декабря, председатель правительства Михаил Мишустин.

Общий объем финансирования составит 6,74 млрд руб. В числе получателей - 34 региона, которые приняли участие в отборе инвестиционных проектов.

Сумма для Пензенской области составит 355 млн 612 тыс. 500 руб.

«Средства можно направить на различные мероприятия, в том числе на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм, а также пенькоперерабатывающих предприятий», - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что финансовая поддержка позволит увеличить сельхозпроизводство в регионах и простимулирует рост аграрного сектора. А это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности.