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Экономика

Пензенской области выделили 355 млн на развитие сельского хозяйства

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Пензенская область получит из федерального бюджета средства на развитие агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник, 14 декабря, председатель правительства Михаил Мишустин.

Общий объем финансирования составит 6,74 млрд руб. В числе получателей - 34 региона, которые приняли участие в отборе инвестиционных проектов.

Сумма для Пензенской области составит 355 млн 612 тыс. 500 руб.

«Средства можно направить на различные мероприятия, в том числе на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм, а также пенькоперерабатывающих предприятий», - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что финансовая поддержка позволит увеличить сельхозпроизводство в регионах и простимулирует рост аграрного сектора. А это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В среднем каждому буртасу по лопате выходит.

Гость||

Но это не значит, что разовьется.

Гость||

зачем нужно с/х это дотационная отрасль, а точнее бездонная бочка

Гость||

Гость писал(a):

В среднем каждому буртасу по лопате выходит.
Ага, вас, скотов, будут "развивать".

Гость||

Вместо создания нормальных условий для развития всей сельскохозяйственной отрасли - чиновники будут раздавать деньги только "избранным". Угадайте кому и за что достанутся деньги.

Гость||

Раздача грантов, помощи на развитие - это и есть коррупция.

Гость||

Невысокие цены на топливо, нормальный налоговый кодекс - это и есть поддержка экономики. А у нас всех налогоплательщиков обдерут, а потом раздают деньги "избранным".

Гость||

Гость писал(a):

зачем нужно с/х это дотационная отрасль, а точнее бездонная бочка
Так она абсолютно дотационная во всем мире,а в США и в Европе.Проблема в другом ,90% сельского хозяйства в области принадлежит иностранцам это Кипр(кипрские оффшоры),Сингапур,Франция,Германия,Великобритания ,так кого из них поддерживать то будут ,а что именно их сомнений как то нет.

Гость||

Опять по своим поделят.

Типа грибного заводика

Имя: Гость
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