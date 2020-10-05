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Экономика

«Индилайт» признан лучшим партнером X5 Retail Group

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Бренд индейки «Индилайт», принадлежащий группе компаний «Дамате», принял участие в конференции Dialog Х5 2020, организованной российской розничной компанией X5 Retail Group, и был признан лучшим партнером X5 в номинации «Вывод на рынок инновационных продуктов».

«Создание инновационных продуктов с учетом потребительских предпочтений - это ключевая точка роста в категории индейки. Мы продолжаем популяризировать категорию, в том числе создавая продукты, которые максимально облегчают приготовление, уже содержат натуральные специи и маринады, учитывают порционность и калорийность.

Мы высоко ценим готовность наших партнеров развивать новые категории и расширять линейку традиционных продуктов из индейки и надеемся, что инновационность войдет в устойчивое определение, когда мы говорим о бренде «Индилайт» и производителе «Дамате», - отметила заместитель генерального директора по маркетингу «Дамате» Дарья Лащенко.

X5 Retail Group - мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Компания входит в топ-3 крупнейших частных компаний России - 2020 по версии журнала Forbes. К сентябрю 2020-го число розничных магазинов превысило 17 тысяч по всей стране.

Продукция «Индилайт», ассортимент которой насчитывает более 400 позиций, представлена в торговых сетях Х5 по всей России с 2013 года. Бренд ежегодно выводит на рынок новинки, расширяет категорию полуфабрикатов и внедряет инновационные упаковки, которые не только выделяют продукцию «Индилайт» на полке, но и облегчают приготовление блюд из индейки.

Конференция Dialog X5 проходит ежегодно, она ориентирована на поставщиков и партнеров торговых сетей группы. В 2020 году конференция впервые сопровождалась онлайн-трансляцией с возможностью общения в прямом эфире. Такой формат обеспечил широкий охват аудитории и позволил подключиться большему числу поставщиков, в том числе из регионов.

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