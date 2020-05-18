Губернатор поручил готовиться к открытию парков и летних кафе

18.05.2020 | 09:27

Губернатор Иван Белозерцев выразил надежду, что на текущей неделе в Пензенской области продолжится смягчение требований режима повышенной готовности, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующие поручения он озвучил во время видео-конференц-совещания, состоявшегося утром в понедельник, 18 мая.

По словам главы региона, Роспотребнадзор не согласовал полную отмену режима, поскольку эпидемическая ситуация этого пока не позволяет. Вместе с тем он отметил, что в области уже работает абсолютное большинство промышленных предприятий.

«На крупных предприятиях с численностью рабочих свыше 1 500 человек заболевших по 1-2. При этом приняты все меры по изоляции тех, кто с ними контактировал», - подчеркнул Белозерцев.

Кроме того, он поручил готовить проекты поэтапного снятия ограничений, в том числе запрета на посещение парков и скверов.

«Возможно открытие летних кафе с соблюдением всех требований, которые выдвинет Роспотребнадзор. Все будет зависеть от эпидситуации. Когда этот момент наступит, будем смотреть по итогам этой недели», - подчеркнул Белозерцев.

Режим повышенной готовности ввели 16 марта и неоднократно продлевали. В последний раз ограничения для жителей Пензенской области продлили до 31 мая включительно.

Вот как объяснила ситуацию пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина: «Есть три критерия для снятия режима. Первый - минимум 50% свободных коек. Этого показателя в регионе нет. Второй - охват тестированием. Он выполнен. Третий показатель - коэффициент распространения коронавируса. Пока он выше норматива, определенного Роспотребнадзором».