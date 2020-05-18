Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|10:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |

Общество

Губернатор поручил готовиться к открытию парков и летних кафе

Печать

Губернатор Иван Белозерцев выразил надежду, что на текущей неделе в Пензенской области продолжится смягчение требований режима повышенной готовности, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующие поручения он озвучил во время видео-конференц-совещания, состоявшегося утром в понедельник, 18 мая.

По словам главы региона, Роспотребнадзор не согласовал полную отмену режима, поскольку эпидемическая ситуация этого пока не позволяет. Вместе с тем он отметил, что в области уже работает абсолютное большинство промышленных предприятий.

«На крупных предприятиях с численностью рабочих свыше 1 500 человек заболевших по 1-2. При этом приняты все меры по изоляции тех, кто с ними контактировал», - подчеркнул Белозерцев.

Кроме того, он поручил готовить проекты поэтапного снятия ограничений, в том числе запрета на посещение парков и скверов.

«Возможно открытие летних кафе с соблюдением всех требований, которые выдвинет Роспотребнадзор. Все будет зависеть от эпидситуации. Когда этот момент наступит, будем смотреть по итогам этой недели», - подчеркнул Белозерцев.

Режим повышенной готовности ввели 16 марта и неоднократно продлевали. В последний раз ограничения для жителей Пензенской области продлили до 31 мая включительно.

Вот как объяснила ситуацию пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина: «Есть три критерия для снятия режима. Первый - минимум 50% свободных коек. Этого показателя в регионе нет. Второй - охват тестированием. Он выполнен. Третий показатель - коэффициент распространения коронавируса. Пока он выше норматива, определенного Роспотребнадзором».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Правильно, ведь количество заболевших за сутки удвоилось.

Гость||

ураааа..секенд-хенд открылся

Гость||

Отказ от ношения маски в Катаре подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет .

Гость||

Губернатор презрительно молчит?

Гость||

18.05.2020 09:40|

Отказ от ношения маски в Катаре подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет .

Там жители получают в месяц от государства по 3 000$ можно не работать. Почему бы маску не поносить. Если в РФ платили тупо такую сумму в месяц, я бы обмотал я масками.

Гость||

ГЕНИАЛЬНО!!!!! ЗНАЧИТ КАФЕ ОТКРЫВАТЬ СОБИРАЮТСЯ, А ДЕТСКИЕ САДЫ ЗАКРЫТЫ! ЗНАЧИТ КАФЕ МОЖНО - ВЫПУСКНОЙ В ДЕТСКОМ САДУ - НЕЛЬЗЯ! Я ГОВОРЮ ПРО ВЫПУСКНОЙ, А НЕ ОДАРИВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И АДМИНИСТРАЦИИ (для любителей потролить выпускные). ДА. Для нас, родителей выпускников это очень важно. Дети ждут этого праздника, куплены наряды, дети уже разучивали песни и танцы... почему нельзя провести выпускные? Пусть в июне, пусть без родителей, но сделать праздник детям?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Возможно открытие летних кафе с соблюдением всех требований, которые выдвинет Роспотребнадзор. Все будет зависеть от эпидситуации. Когда этот момент наступит, будем смотреть по итогам этой недели», - подчеркнул Белозерцев.
Промышленность надо восстанавливать. а не кафешки и забегаловки!

Гость||

Давай давай похоронный бизнес должен тоже работать

Гость||

Главное ему шаурму с рыгаловками открыть

Гость||

Лучше обувные магазины открыли чем колдырни эти

Гость||

Гость писал(a):

ураааа..секенд-хенд открылся
С Испании или Италии одёжка?

Гость||

Гость писал(a):

|18.05.2020 09:57|

Главное ему шаурму с рыгаловками открыть

Ну и свой семейный бизнес.

Гость||

Гость писал(a):

ДА. Для нас, родителей выпускников это очень важно. Дети ждут этого праздника, куплены наряды, дети уже разучивали песни и танцы..
Такое ощущение, что вы сумасшедшая или провокатор.

Гость||

Гость писал(a):

Главное ему шаурму с рыгаловками открыть
Только полностью безголовый сейчас станет есть то, что приготовлено чёрт знает как, кем, где и из чего

Гость||

Гость писал(a):

ГЕНИАЛЬНО!!!!! ЗНАЧИТ КАФЕ ОТКРЫВАТЬ СОБИРАЮТСЯ, А ДЕТСКИЕ САДЫ ЗАКРЫТЫ! ЗНАЧИТ КАФЕ МОЖНО - ВЫПУСКНОЙ В ДЕТСКОМ САДУ - НЕЛЬЗЯ! Я ГОВОРЮ ПРО ВЫПУСКНОЙ, А НЕ ОДАРИВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И АДМИНИСТРАЦИИ (для любителей потролить выпускные). ДА. Для нас, родителей выпускников это очень важно. Дети ждут этого праздника, куплены наряды, дети уже разучивали песни и танцы... почему нельзя провести выпускные? Пусть в июне, пусть без родителей, но сделать праздник детям?
До какие выпускные в детском саду! Ну что за бред!

Деньги на блатье дурацкое надо потратить или очередное видео выложить. Выпускной это прежде всего ярмарка тщеславия родителей. Выпускной в д.саду - бред! Тут речь о здоровье иде и о выживании. Ладно уж группы открыть, чтобы было с кем ребенка отставить.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте