В пятницу, 20 ноября, Никольский музей стекла и хрусталя откроет свои двери после масштабного ремонта. Об этом сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

«Приезжайте за удивительными открытиями! До встречи в музее!» - написали сотрудники.

Здание закрыли на капитальный ремонт в марте 2025 года. Оно не обновлялось с момента ввода в эксплуатацию в 1989-м. Часть экспозиции разместили в доме-усадьбе Бахметевых-Оболенских в Никольске и в Губернаторском доме в Пензе.

На работы заложили более 12 млн рублей. На эти деньги специалисты заменили канализацию, сети водоснабжения, отопления, электроснабжения, привели в порядок подвалы и 2 крыльца, обновили напольное покрытие, оснастили здание системой кондиционирования. В учреждении установили сенсорные экраны для демонстрации искусства стеклодувов.

Еще 19 млн рублей планировали потратить на новые выставочные стенды.