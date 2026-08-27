Определена площадка для «Ночи кино» в Кузнецке

Культура

Определена площадка для «Ночи кино» в Кузнецке
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В субботу, 29 августа, в Кузнецке пройдет акция «Ночь кино». В клубе на открытом воздухе «Западный» на улице 60 лет ВЛКСМ запланированы бесплатные показы фильмов.

Начало акции в 19:00, сообщили в городской администрации. Зрители увидят 4 картины:

- «Ангелы Ладоги» (историческая драма, основанная на реальных событиях, о подвиге спортсменов-буеристов во время блокады Ленинграда, снята в 2026 году режиссером Александром Коттом, 12+);

- «Малыш» (военная драма с сюжетом, основанным на событиях 2022-го - боевых действиях в районе Мариуполя, режиссер - Андрей Симонов, 16+);

- «Чебурашка 2» (продолжение известной семейной комедии с совмещением живых актеров и анимации, 6+);

- «Буратино» (фильм 2025 года по мотивам сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино», 6+).

Акция «Ночь кино» пройдет в этот день и в Пензе. Показы фильмов организуют на разных площадках. С афишей можно ознакомиться здесь.

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